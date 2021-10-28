Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama

Türkiye

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadaki "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirdi.

28 Ekim 2021, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

ANKARA (AA)

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