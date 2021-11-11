Göç yolunda yaralanan ve uçamaz duruma gelen 3 leylek, Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Leyleklerin burada özenle bakımları yapılıyor. Güneydoğu Bölgesi’nde göç yolundaki 3 leylekten 2'sinin yaralı kanadı veteriner hekimler tarafından ampute edildi. Birinin de tek ayağı yok. Bununla ilgili de gerekli protez çalışmaları başlatıldı.









Bir daha uçamayacak olan leylekler, Bursa’daki Hayvan Hakları Federasyonu'nca (HAYTAP) kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Leylekler, çiftlikte kedi, keçi, kuzu, eşek, ördek, dana ve köpeklerle birlikte uyum içinde yaşıyor.

'HAYATA TUTUNMALARI BİZİM İÇİN ANLAMLI'

HAYTAP Bursa Sorumlusu Emre Demir, “Leylekler, Güneydoğu Bölgesi’nde ne yazık ki çeşitli kazalar nedeniyle yaralanıp, göç edemeyecek duruma gelmişler. 2 tanesinin kanadı ampute edildi. Onlar tek kanatla yaşıyorlar. Bir tanesinin de tek ayağı yok. Bununla ilgili de gerekli protez çalışmalarına başladık. Tıbbi açıdan mümkünse protez bacak yaptıracağız. Engelleri olmasına rağmen yine de hayata tutunmaları, hala yaşıyor olmaları, hayatı bırakmamaları bizim için çok anlamlı. Gerçekten bu çiftliğin amacına hizmet etmesi bizi çok mutlu ediyor. Normalde yabani hayata alışkın olan leyleklere bakmak gerçekten kolay değil. Özel beslenmeleri gerekiyor. En iyi ve uygun şekilde onlara bakmaya özen gösteriyoruz” dedi.

'ÖLÜME TERK ETMEK YERİNE KUCAĞIMIZI AÇTIK'

Demir, “Ördek, kaz gibi kanatlı hayvanlarımız vardı ama leylek bizim için de biraz farklı oldu. Bu durumdan mutlu muyuz? Elbette değiliz. Gönül isterdi ki o da diğer arkadaşları gibi göçe devam etsin, uçabilsin, daha özgür hayat yaşasın. Ama ne yazık ki bir gerçek var. O da yaşadıkları kaza. Biz de tabi ki onları ölüme terk etmek yerine burada kucağımızı açtık” diye konuştu.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)