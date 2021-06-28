Aras Bulut İynemli ve Bige Önal Göcek koylarında

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, 2017’den bu yana aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, yaz sezonunu açtı. Önceki gün kiraladıkları ultra lüks tekne ile Göcek koylarında görüntülendiler. Yanlarında kalabalık bir arkadaş grubu da vardı. Huzurlu bir tatil geçiren çift, gün boyu sohbet edip denize girdi.

İynemli etrafta muhabirlerin olduğu haberini alınca teknede görevli personeli kontrole yolladı. Ancak haberciler çoktan fotoğraflarını çekmişti. İynemli’nin karın kasları ve Bige Önal’ın formda vücudu dikkat çekti.







