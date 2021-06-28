Magazin Aras Bulut İynemli ve Bige Önal Göcek koylarında

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal Göcek koylarında

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal Göcek koylarında

2017’den bu yana ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal Göcek koylarında görüntülendi. Umut ÜNVER / POSTA

28 Haziran 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, 2017’den bu yana aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, yaz sezonunu açtı. Önceki gün kiraladıkları ultra lüks tekne ile Göcek koylarında görüntülendiler. Yanlarında kalabalık bir arkadaş grubu da vardı. Huzurlu bir tatil geçiren çift, gün boyu sohbet edip denize girdi.

İynemli etrafta muhabirlerin olduğu haberini alınca teknede görevli personeli kontrole yolladı. Ancak haberciler çoktan fotoğraflarını çekmişti. İynemli’nin karın kasları ve Bige Önal’ın formda vücudu dikkat çekti.


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