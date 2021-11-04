Gündem Göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonları: 13 kişi gözaltında

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonları: 13 kişi gözaltında

Gündem

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonları: 13 kişi gözaltında

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde düzenlenen 7 operasyonda toplam 13 şüpheli yakalandı.

04 Kasım 2021, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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Güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığına karşı düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 62 yabancı uyruklu kişinin kurtarıldığı bildirilirken, şüphelilerin 5 tanesi ise tutuklandı.

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-

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