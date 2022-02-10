Türkiye Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Türkiye

Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmenin imdadına Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

10 Şubat 2022, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı tarafından, Dikili açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bilgi edinildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından, lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR (İHA)

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