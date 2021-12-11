Türkiye Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu!

Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu!

Türkiye

Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu!

Kayseri'de dur ihtarına uymayan minibüs polisin takibi ile durduruldu. Suriye uyruklu 31 göçmenin bulunduğu minibüste bulunan küçük çocuğun objektife yansıdığı anlar ise yürek burktu.

11 Aralık 2021, Cumartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Kayseri- Malatya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa'dan Çorum'a seyir halinde olduğu öğrenilen 63 ADG 730 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesinde durduruldu. Polis ekiplerince minibüste yapılan kontrolde, araçta 10'u çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderilirken, minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.



KÜÇÜK ÇOCUK YÜREK BURKTU

Öte yandan, polis ekiplerinin durdurduğu minibüsteki bir çocuk ise yansıdığı fotoğraf ile yürek burktu. Küçük çocuğun ne olduğundan habersiz bakışları objektife yansıdı. 

DHA

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