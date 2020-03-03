Türkiye 'Göçmenlerin yarısını ben gönderdim' diyen Karlı ifadesini değiştirdi

'Göçmenlerin yarısını ben gönderdim' diyen Karlı ifadesini değiştirdi

Türkiye

'Göçmenlerin yarısını ben gönderdim' diyen Karlı ifadesini değiştirdi

Yaptığı açıklamada 'Avrupa'daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim' sözleri nedeniyle Edirne'de tutuklanan Özcan Karlı ifadesinde kaçakçı değilim, insaniyet için birkaç kişi geçirdim" dedi.

03 Mart 2020, Salı 12:04 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin aldığı kararın ardından göçmenlerin sınır bölgesine akını devam ediyor. Bu süreçte Özcan Karlı adlı bir kişi televizyonlara röportaj vererek ‘Göçmen kaçakçısıyım. Avrupa’daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim. Şu anda nokta belirliyoruz. Hepsini karşıya geçireceğiz’ demişti. Bu açıklamalarını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapan Karlı, Edirne’ye geldikten sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Karlı ifadesinde röportajda anlattığı her şeyi inkar etti. ‘Göçmen kaçakçısı değilim, Ayvacık’taki evimde otururken göçmenlerin haline acıdık. Evimize alıp yedirip içirdik. Karşıya geçmek istediler. Biz de insaniyet olsun diye, hallerine üzüldüğüm için para almadan geçirirken yakalandık ve ceza aldım’ dedi.

"Gazetecilerin gazına geldim"

Karlı ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak da ‘Kahvede oturuyordum. Gazeteciler geldi. Onların yönlendirmesiyle mizansen yaptık. Gazetecilerin gazına geldim’ diyerek kendini savunmaya çalıştı. Karlı’nın tutukluluk hali devam ediyor.

Hürriyet

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