God of War PC inceleme

God of War’ın ne kadar iyi bir oyun olduğunu size rakamlarla kısaca anlatayım isterseniz. Oyun toplamda 19.5 milyon adet sattı, bunların 3.1 milyonu 3 gün içinde gerçekleşti. Ayrıca PlayStation 4 için en çok satan oyun ve 2018 yılının en iyi oyunu seçildi. Sony’nin bu oyundan 500 milyon doların üzerinde para kazandığını da ufak bir not olarak ekleyelim. Demek istediğim şu, oyunun ne kadar iyi olduğuna oyuncular zaten çoktan karar vermiş. Bugün ise PC versiyonu nasıl bilmeyenler için hikayeden ve oyunun gidişatından kısaca bahsedeceğim.

God of War, Kratos’un Yunan mitolojisindeki tanrılar ile olan macerasından yıllar sonrasını anlatıyor. Kratos artık bir baba olduğu için oğlu Atreus’u tehlikelere karşı koruyor ve aynı zamanda ona eğitimler veriyor.

Oyunu PS4 ve PS5’de deneyimlemiştim, PS5 versiyonunda gerçekten iyi göründüğü aşikar ama tam anlamıyla uyumu olmadığı için bazı özellikler eksik kalabiliyor. PC versiyonunda ise mükemmel bir detaylandırma ve optimizasyon yapmışlar, oyunun asıl çıkış tarihi 2018 olabilir ama sıfırdan başlanıp 2022 yapım deselerdi de insanlar rahatlıkla inanırdı. Nvidia RTX 3080 ile 4K çözünürlükte 60 FPS rahatlıkla alabilirsiniz ve bunu optimizasyon sorunu yaşamadan deneyimleyebiliyorsunuz. Sony’nin stüdyoları bu işte gerçekten iyi. Daha önce Days Gone’da da herhangi bir problem yaşamamıştım, çünkü Days Gone ilk çıktığında bazı optimizasyon sorunları vardı.

Oyunu PS4’de ilk oynadığımda da grafiksel olarak etkilenmiştim çünkü üzerine çok çalışılmış olduğu aşikardı. 2022 yılında yeniden baktığımda bu kadar olacağını düşünmemiştim, Kratos’un sakal detayları için bile ayrıca çalışılmış. Oyunun yeni baştan yapılmadığını söylemiştim ama verilen emek ona çok yakın. Çevre detayları ve dokular artık çok daha gerçekçi. Kar üzerinde yürürken, baltanızı fırlatırken ya da yeni bir alan keşfettiğinizde kesinlikle şaşıracaksınız.

Optimizasyondan ve grafiklerden konuştuk şimdi gelelim desteklenen özelliklere. God of War, Nvidia DLSS ve Reflex desteğiyle beraber geliyor. DLSS sayesinde görüntü kalitesini korurken, Reflex teknolojisi sayesinde sistem gecikmelerini en aza indirebiliyorsunuz. Beni mutlu eden diğer bir özellik ise ultra-geniş ekran desteği. Bu özellik sayesinde oyunu 21:9 formatında ultra geniş ekranda oynayabiliyorsunuz. Bu da size görsel bir şölen yaşatıyor.

Herkesin PC donanımı farklı olduğundan ultra ayarı deneyimlemek herkes için uygun olmayacaktır. DLSS açmadan Nvidia RTX 3080 ve Intel i9 9900K ile oyunu 4K çözünürlük ve 60 FPS'te akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Ancak Nvidia GTX 1070 veya 5600 XT kartınız varsa oyunu 1080p çözünürlükte 60 FPS ile rahatlıkla oynayabilirsiniz.

God of War’ı oyun oynayan herkesin bence deneyimlemesi gerekiyor. PC uyumluluğuyla birlikte daha büyük bir kitleye ulaşması oyuncular için güzel bir gelişme. Daha önce oyunu bitiren kişiler almakta tereddüt yaşıyorsa, tabi PC sistemleri de yeterliyse denemeleri gerektiğini düşünüyorum.