God of War, PC sürümüyle olumlu geri dönüşler aldı

Sony, God of War oyununu da PC platformuna çıkartarak, tüm oyunlarının PC için yayınlanacağının sinyalini vermiş oldu. Bununla birlikte oyuncular, God of War oyununu ilk kez PlayStation dışında bir platformda oynadı.

God of War gibi büyük ve zorlu yapımların, bilgisayar kullanıcılarını zorlayacağı bekleniyordu. Ancak bu durum, beklentilerin çok üzerinde sonuçlar verdi.

God of War, Nvidia ekran kartı sahipleri için DLSS ve Reflex gibi önemli teknolojileri destekliyor. Oyun, iyi bir optimizasyona sahip olmasıyla birlikte, daha fazla oyuncu tarafından oynanabilir olarak değerlendiriliyor. Hatta bazı kullanıcılar, God of War minimum sistem gereksinimleri altında cihazların bile oyunu FPS kaybı yaşamadan oynayabileceğini düşünüyor.

Sony ilerleyen dönemde oyunu güncelleyip görülen hataları giderecek. Ancak oyun için herhangi bir ek paket ya da yenilik çıkması beklenmiyor.



