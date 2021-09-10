God of War Ragnarok ile ilgili ilk video geldi

Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'tan ilk görüntüler geldi.

Fragmanın ilk sahnesinde Kratos bir mağarada otururken Atreus arkadan bir geyik ile geliyor. İlk oyunda yay kullanmayı bilmeyen bir çocuğun artık tek başına avlandığını görüyoruz. Ayrıca Atreus eski haline göre uzun boylu ve yapılı bir hale gelmiş.

God of War Ragnarok'ta ana düşmanlardan birinin Thor, diğerinin ise Freya olacağı söyleniyor. İlk oyunda evrendeki 6 diyarı ziyaret edebiliyorken bu oyunda 9 diyarı da ziyaret edebileceksiniz. Öte yandan oyun sizi daha önce ulaşılamayan Vanaheim, Svartalfheim ve Asgard diyarlarına götürürken, son oyunda yer alan diyarların yeni bölgelerine gidebileceksiniz.

God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Net tarih ise beli değil.



