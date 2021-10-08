Bilim & Teknoloji God of War Ragnarok, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

God of War Ragnarok, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

Bilim & Teknoloji

God of War Ragnarok, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok, Türkçe altyazı ve Türkçe menü desteği ile gelecek.

08 Ekim 2021, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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PlayStation Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre God of War Ragnarok bir önceki oyunda da olduğu gibi Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak. Ayrıca Türkçe menü desteği de olacak.

God of War Ragnarok'ta ana düşmanlardan birinin Thor, diğerinin ise Freya olacağı söyleniyor. İlk oyunda evrendeki 6 diyarı ziyaret edebiliyorken bu oyunda 9 diyarı da ziyaret edebileceksiniz. Öte yandan oyun sizi daha önce ulaşılamayan Vanaheim, Svartalfheim ve Asgard diyarlarına götürürken, son oyunda yer alan diyarların yeni bölgelerine gidebileceksiniz.

God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Net tarih ise belli değil.

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