Bilim & Teknoloji God of War Ragnarok yeni serinin son oyunu olacak

God of War Ragnarok yeni serinin son oyunu olacak

Bilim & Teknoloji

God of War Ragnarok yeni serinin son oyunu olacak

Sony ve Santa Monica, God of War Ragnarok'un gelecek yıl çıktığında serinin Norse hikayesini tamamlayacağını ve Kratos'un Freya ve Thor gibi tanrılarla olan mücadelesini sadece iki oyunda tamamlayacağını doğruladı.

19 Eylül 2021, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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İlk oyunun direktörü Cory Barlog ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ragnarok’un İskandinav Mitolojisi’nde geçen hikâyenin son oyunu olacağını onayladı. Bu karardaki ana sebep ise zaman. Barlog, bir oyunu geliştirmenin 5 yıl sürdüğünü ve üç oyun ile hikayeyi sonlandırmanın çok uzun süreceğini söyledi. Bu sebeple Ragnarok ile hikaye sonlandırılacak.

God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.


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