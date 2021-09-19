God of War Ragnarok yeni serinin son oyunu olacak

İlk oyunun direktörü Cory Barlog ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ragnarok’un İskandinav Mitolojisi’nde geçen hikâyenin son oyunu olacağını onayladı. Bu karardaki ana sebep ise zaman. Barlog, bir oyunu geliştirmenin 5 yıl sürdüğünü ve üç oyun ile hikayeyi sonlandırmanın çok uzun süreceğini söyledi. Bu sebeple Ragnarok ile hikaye sonlandırılacak.

God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.



