İddialara göre Sony, Summer Game Fest’te yapacağı PlayStation State of Play etkinliğinde God of War: Ragnarok’un oynanış videosu yayınlayabilir. Bu iddianın kaynağı ise Shpeshal_Nick isimli Twitter kullanıcısı. Nick, özellikle Xbox hakkında doğru sızıntılarıyla ünlü.

Nick’in iddialarına göre PlayStation State of Play etkinliği 8 Temmuz’da yapılacak. Bu etkinlikte de Death Stranding: Director’s Cut ve Ghost of Tsushima’nın bağımsız genişleme paketi olan Ghost of Ikishima ile birlikte, yeni God of War oyununun da oynanışı gösterilecek.

Kaynak ayrıca Sony’nin etkinliğinde bunlardan daha fazlasının gösterileceğini ve şirketin yoğun gizlilik içerisinde “büyük bir sürpriz” hazırladığını belirtti