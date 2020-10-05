God of War'un yönetmeni Cory Barlog, Twitter hesabında yaptığı değişiklikleri yeni oyun müjdesi olarak yorumlayanları üzdü. Barlog, bu değişikliklerin yeni oyunla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Barlog'un Twitter profilinin arka planını uzay temalı bir görselle değiştirmesi ve profil fotoğrafına da uydu koyması hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ardından Barlog'un Twitter hesabında yaptığı bu değişiklikleri bazı hayranlar, yeni bir projeye dair ipucu olarak yorumladı. Bazıları bunun yeni bir oyuna işaret ettiğini bazıları ise God of War Ragnarok'a dair gizli bir ipucu olduğunu iddia etti. Ancak Barlog, bu iddiaları yalanladı.

Gamerant'e göre Cory Barlog'un hesabında yaptığı bu değişiklikler, yeni oyunla ilgili bilgiler gelmeye başladıkça hayranlar tarafından anlaşılabilecek referanslar içeriyor olabiliyor.

God of War Ragnarok için henüz bir tarih ise belli değil.