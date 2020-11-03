Godfall için PC sistem gereksinimleri belli oldu

Counterplay Games, Godfall için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sistemlerin hangi çözünürlük veya hangi FPS değerlerini hedef aldığı konusunda bilgi yok. Ancak 1080p olarak değerlendirecek olursak epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

12 Kasım'da hem PS5 hem de PC için satışa sunulması beklenen Godfall, Epic Games üzerinden 249 TL'ye alınabiliyor. PS Store'den oyunu almak isteyenler ise 569 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Godfall minimum sistem gereksinimleri:

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

RAM: 12GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB





Godfall önerilen sistem gereksinimleri:

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB