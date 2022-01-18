Gof of War özel yamayla Windows 7 ve 8’de de çalışıyor

Bu özel yama “okt04175” rumuzlu NexusModus kullanıcısı tarafından hazırlandı. Oyunun işletim sistemi algılama davranışını değiştiren bu özel yama, oyunun Microsoft’un eski işletim sistemleriyle çalışan bilgisayarlarında da oynanmasını sağlıyor.

Ancak bu özel yamanın çalışması için dört yamanın daha bilgisayara indirilmesi gerekiyor. Söz konusu yamalar şu şekilde sıralanıyor: doitsujin’in DXVK, HansKristian-Work’ün vkd3d-proton, Sporif’in DXVK-Async Patch ve marco-calautti’nin DeltaPatcher yamaları. Yamaların çalıştırılmasıyla ilgili bilgiler okt04175’in NexusModus profilinde veriliyor.

Bu yamaları yüklemek oyunun Windows 10 veya 11’de çalıştırılmasını engelliyor. Bu işletim sistemlerine geçiş yapanların ekstra yamalar yüklemesi gerekiyor.

Özel yamayla Windows 7 ve Windows 8’de de oynanabilen God of War PC versiyonu için minimum gereksinimler ise şu şekilde:

Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartı



