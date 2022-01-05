Yemek Gofret kurabiye nasıl yapılır? Gofret kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Gofret kurabiye nasıl yapılır? Gofret kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Gofret kurabiye nasıl yapılır? Gofret kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Gofret kurabiye nasıl yapılır? Gofret kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Çay ve kahve keyiflerinize keyif katacak gofret kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, gofret kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve yedikçe yedirten gofret kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

05 Ocak 2022, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

7'den 70'e herkesin severek yiyeceği gofret kurabiye tarifi, çay ve kahve keyiflerinin de vazgeçilmezi olacak. Peki, gofret kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız gofret kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GOFRET KURABİYE TARİFİ

Gofret kurabiye malzemeler

  • 1 paket margarin veya tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı nişasta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık
  • Un

GOFRET KURABİYE YAPILIŞI

  • Önce 1. 5 su bardağı unu tavaya alıp kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Daha sonra rondodan çekilmiş fındığı ilave edip 2- 3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Diğer malzemeleri bir kaba koyarak karıştırın.
  • Daha sonra kavurulmuş unu ilave edin ve son olarak kontrollü şekilde un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
  • Ceviz büyüklüğünde hamurlar koparıp avuç içinde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pembe renk alana kadar pişirin.
  • Dilerseniz pudra şekeri veya eritilmiş çikolata ve fındık parçalarıyla servis edebilirsiniz.
İlgili Haberler
Patlıcan saksısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcan saksısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktasıKuru öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelen karışım


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Türkiye'de egzotik meyve rüzgarı
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (05 Ocak 2022)