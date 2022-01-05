7'den 70'e herkesin severek yiyeceği gofret kurabiye tarifi, çay ve kahve keyiflerinin de vazgeçilmezi olacak. Peki, gofret kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız gofret kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GOFRET KURABİYE TARİFİ

Gofret kurabiye malzemeler

1 paket margarin veya tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı sirke

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Un

GOFRET KURABİYE YAPILIŞI

Önce 1. 5 su bardağı unu tavaya alıp kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Daha sonra rondodan çekilmiş fındığı ilave edip 2- 3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Diğer malzemeleri bir kaba koyarak karıştırın.

Daha sonra kavurulmuş unu ilave edin ve son olarak kontrollü şekilde un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Ceviz büyüklüğünde hamurlar koparıp avuç içinde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pembe renk alana kadar pişirin.

Dilerseniz pudra şekeri veya eritilmiş çikolata ve fındık parçalarıyla servis edebilirsiniz.



