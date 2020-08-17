Göğüs estetiği öz güveni artırıyor

Göğüs büyütme estetiği fiziksel olarak görünümü geliştirir, öz güveni artırır, kıyafet seçiminde özgürlük sağlar, sosyal ilişkilerde kişiye rahatlık sağlar. Göğüs büyütme estetiği kadının genel vücut yapısıyla uyumlu, dolgun ve dik bir görünüm sağladığı sürece başarılı bir sonuca ulaşılmış demektir. Eğer hastanın meme büyütme ameliyatından fiziksel olarak beklentileri sağlıklı ve gerçekçi ise bu ameliyat için uygun demektir. Bu hastanın en ideal görünüme ulaşmak için en uygun cerrahi yaklaşımı seçmesini sağlar. Doktorunun önereceği şekil, implant ölçüsü ve cerrahi yöntemi dikkate almasını sağlar.

Meme estetiği operasyonları kimler için uygundur?

Göğüsler çok küçük ya da az gelişmişse, çok küçük olduğu için vücut şeklinin orantısı bozuluyorsa ve bu yüzden kalçalar daha geniş görünüyorsa, aşırı küçüklüğünden dolayı, göğüsleri destekleyen sutyen ya da destekli mayo ve bikini seçilmek zorunda hissediliyorsa, göğüslerin üst kısmı boş görünüyorsa, göğüsler asimetrik ya da birbirinden farklı boyut ya da şekilde görünüyorsa, şu anda memelerde “meme implantı” var ve sorun yaratıyorsa, bir ya da iki göğüste birden normal olmayan ya da doğal durmayan ya da uzun ince ve uzun bir görünüm varsa meme büyütme ameliyatı uygun bir seçenek olabilir.

Göğüs estetiğinin faydaları şöyle sıralanabilir:

Daha kadınsı hissedilmesini sağlar.

Öz güveni artırır.

Daha simetrik görünen göğüslere sahip olunabilir.

Gebelik, bebek emzirme ve kilo kaybı nedeniyle oluşan değişiklikler düzeltilmiş olur.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik izleri kalıcı mı?

Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır. Gelişen teknoloji sayesinde kesikler gittikçe kısalıyor. Örneğin temassız meme estetiği tekniği ile sadece birkaç santimlik belli belirsiz iz kalıyor.

Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır

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