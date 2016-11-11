Göğüs sarkması nasıl önlenir?

GÖĞÜS SARKMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

GÖĞÜS SARKMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEK EGZERSİZLER

GÖĞÜSLERİN ŞEKLİNİN BOZULMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

GÖĞÜSTE SARKMA YAŞANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Kadınların seksi ve güzel hissetmesi için dik ve dolgun göğüslere sahip olması son derece önemlidir.Hem kendilerini iyi hissetmeleri hem de vücut hatlarının etkileyici olması açısından daha dik olması gerekir. Bu durum karşısından yapılacak işlemler ile sarkma durumu toparlanabilir.Zamanla kadınlarda göğüs sarkması sorunu oluşabileceği için bu konuda evde yapılacak bazı işlemler ile sarkma önlenebilir. Göğüslerinde sarkma olan veya olmasın diye düşünenler bu durumda;-Soğuk ve ardından ılık su ile duş alabilirler.-Evde etkili egzersizler yapabilirler.-Sütyen seçimlerinde dikkatli davranarak en doğru seçimi yapabilirler.Bu egzersiz oturarak veya ayakta yapılabilir. Ellerimizi birbirine doğru bastırarak uygulayabilriz. 5 sn sıkıp, 5 sn bırakarak dilediğimiz kadar tekrar yapabiliriz.Daha sonra yaptığımız egzersizin aynısını bu sefer bir yastık ya da pilates topu yardımı ile yapıyoruz. Dirseklerimiz yanlara açık pozisyonda topu bastırıyoruz, sonra iki elimizle sıkmaya devam ederken ileriye doğru uzatıyoruz. Tekrar geri çekip ellerimizi gevşetiyoruz. Pilates çemberi ile arkamızda ellerimizi birleştirip sıkıyor ve bırakıyoruz. Bu hareket göğüs kaslarımızla birlikte omuz kaslarımızı ve sırt kaslarımızı da geliştireceği için göğsümüzü destekleyen tüm kasları çalıştırmış olacağız.Arkamızda bir noktaya sabitlediğimiz spor lastiğimizi utamaklarından tutarak ileriye doğru uzatıyoruz, kollarımız gergin pozisyona gelince tekrar dirseklerimiz geriye doğru yavaşça gidiyor ve ellerimiz göğüs hizasına gelince tekrar ileriye uzatıyoruz.Sırtımızın altına koyacak pilates topumuz yoksa yere sırt üstü de uzanabiliriz. Dumbellları aşağıya doğru dirseklerimizi kırılarak indiriyoruz. Ellerimiz göğsümüzün yanlarına doğru aşağıya geliyor ve göğsümüzle aynı hizaya gelince tekrar dumbell ları yukarıda birleştiriyoruz.Ellerimizde bulunan dumbell ları iki yana açıyoruz ve yukarıda birleştiriyoruz. Kollarımızın kırıklığı hareket süresince değişmemelidir. Dirsekler hafifçe kırık pozisyonda harekete devam edilecektir. Dirseklerimiz yere değdiğinde tekrar yukarıya kaldırabiliriz. Şınav hareketinin basitleştirilmiş şeklidir. Ellerimiz omuz genişliğinde açık olarak duvara yaslanıyoruz. Duvara 1 m mesafede durmamız yeterli olacaktır. Yüzümüz duvara yaklaşınca tekrar kollarımız dümdüz oluncaya kadar geriye gidiyoruz. Vücudumuz belden bir esneme yapmamalıdır. Hareket süresince vücudumuz ayaklarımızdan boynumuza kadar dümdüz olmalıdır.Dizlerimiz yerde sabit olacak şekilde biraz önce duvarda yaptığımız hareketi şimdi yerde yapıyoruz. Ellerimiz omuz genişliğinden biraz daha açık vaziyette bulunacak. Böylece göğüs arasında bulunan kasları çalıştırmış ve ortaya doğru bir gerginlik sağlamış olacağız.Sütyen yer çekimine karşı yapılmış olan mükemmel bir icattır. Sarkmaları engelleyerek derinin gerilmesini engeller. Sadece gündüzleri değil geceleri de takılması uygundur çünkü özellikle yan yatıldığı durumda sütyen olmadığı zaman göğüs arasında kırışıklıklar oluşmaya başlayabilir. Göğüs arası özellikle yazın güneşe çok maruz kalmaktadır ve buradaki derinin çok ince olmasından dolayı aşırı güneş deride hızlı yaşlanmaya sebep olacaktır.Günlük olarak yapılan duşun ılık, mümkünse soğuk su ile yapılması göğüs derisinin uyarılmasını ve böylece gerilmesini sağlayacaktır. Düzenli olarak bu şekilde yapılan duş bu bölgenin daha gergin ve sarkmalardan uzak olmasını sağlayabilir. Duş sonrası mutlaka nemlendirici kremler kullanılmalıdır.Spor dallarından göğüslerin dik kalmasına en çok faydalı olanları yüzme ve ağırlık sporlarıdır. Bu spor dalları göğüs kaslarını yoğun bir şekilde çalıştırmaktadır ve daha diri bir bedene sahip olmayı sağlamaktadır. Herhangi başka bir spor dalı ile uğraşıyorsanız bile mutlaka ağırlık egzersizlerini spor programınıza dahil etmelisiniz. Yukarıda anlattığım hususlar ile göğüslerde sarkmalar azalacak ve göğüsler daha sıkı bir hal alacaktır. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayet edenler ise bu egzersizler ile bu bölgedeki yağ dokusunu azaltarak göğüs küçültme yoluna gidebilirler.Kadınlarda göğüste sarkma sorunu zamanla değişen yapı nedeni ile ortaya çıkabilir.Hamilelik süreci ve alınan kiloların yanı sıra emzirme etkeni de bu durumun daha da artmasına neden olabilir. Bu durum kişiden kişiye göre değişerek farklı derecede sonuçlar alınmasına neden olabilir.Göğüs sarkmasının nedenleri arasında yaşlanma da yüksek oranda etkendir.