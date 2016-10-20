Göğüsleri dolgun göstermenin yolları
Dekolte kıyafet giydiğinizde göğüslerinizi olduğundan daha büyük büyük göstermek isteyebilirsiniz. Doğru makyaj tekniklerini uygulayarak dolgun ve büyük görünümlü göğüslere sahip olabilirsiniz
İlk adım, duşta omuz ve göğüs bölgenize lif kullanarak peeling yapmalısınız. Bu sayede pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz. Ardından bu bölgeyi iyice kurulamaya özen göstermelisiniz.
Göğüs makyajını kıyafetinizi giydikten sonra yapmalısınız. Çünkü öncesinde sürdüğünüz ürünlerin kıyafetinize bulaşma olasılığı olabilir.
Mercimek büyüklüğünde ince görünümlü bir simi, bir miktar vücut losyonuyla karıştırıp hafif dairesel hareketlerle dekolte bölgenize eşit olarak uygulamalısınız.
Sivilceler ya da lekeler varsa üzerlerine fırça ile bir miktar kapatıcı uygulayıp, ardından transparan pudra ile sabitlenmesini sağlamalısınız.
Göğüslerinizin üst kısmına, dıştan içe doğru (yarım ay şeklini andırır biçimde) bronzlaştırıcı pudra sürmelisiniz. Böylece göğüsleriniz çok daha dolgun görünecektir. Ardından, köprücük kemiklerinizin üzerine, göğüslerinizin arasına ve omuzlarınıza krem dokulu ışıltılı bir aydınlatıcı sürmelisiniz ve seksi göğüs dekolteniz hazır!
Göğüslerini kalemle büyüttü
Tüm bu boyama işlemleri size zor geldiyse ve daha kalıcı bir çözüm arıyorsanız o zaman bir de göğüs büyütme masajını denemelisiniz.
Göğüs büyütme yöntemlerinden biri masaj ve bakım yapmaktır. Duşta sürekli olarak peeling ve kese işlemi uygulayıp ardından soğuk su masajı yaparsanız, göğüslerinizin sarkmasını engellemiş olursunuz. Her akşam yatmadan önce, göğüslerinize birkaç dakikanızı ayırıp masaj yapabilirsiniz. Bu sayede ilerleyecek yıllara rağmen göğüsleriniz her zaman dik ve diri görünecektir. Sol göğsünüzü sağ avucunuzun içine alıp nazikçe saat yönünde döndürmelisiniz. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayabilirsiniz. Aynı işlemi diğer göğsünüz için de yapmalısınız.
'Göğüslerimin gözükmesini seviyorum'
[
Göğüslerini saklamadı
Göğüs makyajını kıyafetinizi giydikten sonra yapmalısınız. Çünkü öncesinde sürdüğünüz ürünlerin kıyafetinize bulaşma olasılığı olabilir.
Mercimek büyüklüğünde ince görünümlü bir simi, bir miktar vücut losyonuyla karıştırıp hafif dairesel hareketlerle dekolte bölgenize eşit olarak uygulamalısınız.
Sivilceler ya da lekeler varsa üzerlerine fırça ile bir miktar kapatıcı uygulayıp, ardından transparan pudra ile sabitlenmesini sağlamalısınız.
Göğüslerinizin üst kısmına, dıştan içe doğru (yarım ay şeklini andırır biçimde) bronzlaştırıcı pudra sürmelisiniz. Böylece göğüsleriniz çok daha dolgun görünecektir. Ardından, köprücük kemiklerinizin üzerine, göğüslerinizin arasına ve omuzlarınıza krem dokulu ışıltılı bir aydınlatıcı sürmelisiniz ve seksi göğüs dekolteniz hazır!
Göğüslerini kalemle büyüttü
Tüm bu boyama işlemleri size zor geldiyse ve daha kalıcı bir çözüm arıyorsanız o zaman bir de göğüs büyütme masajını denemelisiniz.
Göğüs büyütme masajı nasıl yapılır?
Göğüs büyütme yöntemlerinden biri masaj ve bakım yapmaktır. Duşta sürekli olarak peeling ve kese işlemi uygulayıp ardından soğuk su masajı yaparsanız, göğüslerinizin sarkmasını engellemiş olursunuz. Her akşam yatmadan önce, göğüslerinize birkaç dakikanızı ayırıp masaj yapabilirsiniz. Bu sayede ilerleyecek yıllara rağmen göğüsleriniz her zaman dik ve diri görünecektir. Sol göğsünüzü sağ avucunuzun içine alıp nazikçe saat yönünde döndürmelisiniz. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayabilirsiniz. Aynı işlemi diğer göğsünüz için de yapmalısınız.
'Göğüslerimin gözükmesini seviyorum'
[
Göğüslerini saklamadı