Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T 625 Gökbey helikopterinin gerçekleştirdiği ilk uçuşunun başarıyla yapıldığını açıkladı.

29 Haziran 2019, Cumartesi 14:04
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Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

T 625 Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."

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