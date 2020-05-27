Uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Kozmik ateş çemberi olarak tanımlanan gökada, galaktik yapıların en erken oluşumu ve nasıl geliştikleri hakkındaki teorilere farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Doktor Tiantian Yuan, "Daha önce görmediğimiz çok ilginç bir nesne. Aynı zamanda hem garip hem de tanıdık görünüyor" ifadelerini kullandı.

R5519 adlı gökadanın merkezindeki deliğin çapı, 2019'da doğrudan görüntülenen Messier 87'deki süper kütleli kara deliğin çapından üç milyon kat daha büyük. ABD'nin Victoria eyaletindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Astrofizik ve Süper Hesaplama Merkezi'nde çalışan Dr. Yuan, R5519'da Samanyolu'ndan 50 kat daha fazla yıldız olabileceğini söyledi.

Avustralya, ABD, Kanada, Belçika ve Danimarka'daki meslektaşları ile birlikte çalışan Dr. Yuan, Hawaii'deki WM Keck Gözlemevi tarafından toplanan spektroskopik verileri, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüler ile harmanladı. Çarpışma sonucu oluşan halkalı gökadanın, evrenin başlarında ortaya çıkan ilk galaksi türü olduğunu belirtiliyor. R5519, Büyük Patlama'dan sadece üç milyar yıl sonra, yaklaşık 10.8 milyar yıl önce oluştu. Gök bilimciler, çarpışma sonucu ortaya çıkan gökadaların son derece nadir olduğunu belirterek, yaptıkları keşfin önemine dikkat çekiyor. Batı Avustralya'daki Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Ahmed Elagali, R5519 üzerindeki araştırmaların, sarmal gökadaların ne zaman gelişmeye başladığını belirlemeye yardımcı olacağını söyledi. Dr. Elagali ayrıca söz konusu keşfin, sayıca az olan halkalı galaksilerin kozmik zaman çizelgesi ile sınırlandırılmasını mümkün kılabileceğini ifade etti.