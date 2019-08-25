Gökcan Sanlıman: Çapkın ve flörtözüm

Yeni single'ınız 'Aramızada' çıktı. Şarkı da, klip de çok eğlenceli olmuş. Nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Çok güzel gidiyor. Aslına bakarsanız benim tarzıma biraz aykırı bir şarkı bu. Bugüne kadar hep karanlık, duygusu ağır şarkılar yaptım. Bu kez hem onu kırmak istedim, hem de biraz ruh halim şu sıra öyle. Bir yandan da yeni albümü kaydediyorum. 2019 bitmeden yeni albümü de çıkarmayı planlıyoruz.

Neden bu şarkı? Özel bir hikayesi var mı?

Bu çapkın bir şarkı. Ben zaten şarkılarımı biraz resim çizer gibi, anlık olaylardan etkilenerek yazıyorum. ‘Aramızda’ şarkısı da birebir yaşadığım bir hikayeyi anlatıyor. Gece hayatını seviyorum. Beğendiğim bir kız vardı. Tıpkı klipteki gibi sonradan tanıştım. Aramızda tatlı bir flört oldu. Sonra onun hikayesini yazdım. Bir süre böyle çapkın ve flörtöz bir tarzla devam etmek istiyorum. Bu tarz şarkılar yapmak istiyorum.

O zaman albümün duygusu da biraz çapkın ve flörtöz olacak?

Şu an öyle gözüküyor.Daha önceki üç albümüme göre enerjisi çok yüksek bir albüm olacağı kesin. Öncekiler ağırlıklı olarak balad ve depresifti. Bu kez renkli bir albüm hazırlıyorum.

BİR ARA KENDİMİ ELVIS ZANNEDİYORDUM

Yaptığınız müziğin tarzını nasıl açıklıyorsunuz?

Ben aslında rock ‘n’ roll yaşayan bir insanım. Hayat tarzım da yaptığım müzik de öyle. Ama farklı tarzlar da deniyorum her zaman. O yüzden pop-rock diye genelleyebiliriz.

Uzun zamandır yeni bir rock star çıkmıyor. Hatta şu ara yatıp kalkıp rap müziği ve rapçileri konuşuyoruz. Bu neyle ilgili sizce?

Bence zamanın ruhuyla ilgili. Her şeyin çok kolay ulaşılır olması ve bu durumun müziğin değerini düşürmesiyle ilgili. Hayal unsuru kayboldu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da gerçek anlamda star çıkmıyor artık.Evet popüler insanlar var, hepimiz bir şekilde tanıyor ve takip ediyoruz ama hepsi o.

Bir dönem Elvis Presley’e çok özenmişsiniz. 2010’da yaptığınız İngilizce albüm o yüzden mi ortaya çıkmıştı?

Evet, hatta kendimi Elvis sanıyordum (Gülüyor). O dönem barlarda cover şarkılar söylüyordum. Deniz Erdem bir gün sahnemi dinlemeye gelmişti. ‘Yesterday’ albümü aslında onun projesiydi. Teklif edince benim de hoşuma gitti. O albüm o şekilde ortaya çıkmıştı.

TEOMAN USTAMDIR AMA ACIMASIZ VE SERTTİR

Anneniz Funda Sanlıman yıllardır Teoman’ın menajeri. Siz de hep Teoman’la yan yanaydınız bu sayede. Bu durum size biraz konforlu bir alan yarattı mı?

Tam tersi. İşin arka planı çok farklı. Bir kere ikisi de tırnaklarıyla, çok çalışarak bu noktaya geldikleri için asla sana kolaylık sağlamıyorlar. Aksine kendi başıma varlık göstermem yönünde oluyor tüm gayretleri. Tabii ki Teoman benim ustamdır. Ondan çok şey öğrendim. ‘Soğuk Temmuz’ albümümün prodüktörlüğünü yaptı. Ama onun dışında çok el atmamıştır bana. Gayet acımasız ve serttir.

Popülerliğiniz arttıkça daha çok kıyaslanacaksınız Teoman ile...

Her zaman hoşuma gider çünkü Türkiye’nin en iyi şarkı sözü yazarı ve Türkiye’nin rock star’ıdır Teoman. Herhangi biriyle kıyaslanmaktansa Teoman’la kıyaslanmak gurur verir. Ben onun şarkılarıyla büyüdüm. İster istemez sesi de kulağıma geçmiş. Benzetmeleri çok normal. Mutlaka öykünmüşümdür ona yola çıkarken. Aksini söylemem gerçekçi olmaz.

Peki siz kendi yolculuğunuzun nereye varmasını hayal ediyorsunuz? Müzikte tam olarak hedefinizi nasıl anlatırsınız?

Kalıcılıkla alakalı derdim var, o kesin. Zamansız şarkılar yapmak istiyorum. İnsanların uzun seneler dinleyeceği ve dinlediklerinde “Evet, bu Gökcan Sanlıman şarkısı” diyebilecekleri ölçüde kendi tarzımı yaratmak istiyorum. Tam olarak varmak istediğim yer galiba böyle bir yer.

HAYVAN SEVMEYEN İNSANLAR YAŞAMASIN

Sizce yaşamayı hak etmeyen bir insan tipi var mı?

Bir kere hayvan sevmeyen insanlar... Egosu yüksek insanlar...

Seksi kadını nasıl tarif edersiniz?

Geniş omuzlu, güzel bacaklı, ayak bilekleri güzel... Güzel bakışlı. Bir de bakımlı olmalı tabii. Bence zaten çirkin kadın yoktur. Kendine bakmayan kadın vardır. Ayrıca kendine güveni tam olmalı. Kıskanç olmamalı.

İtici kadını nasıl tarif edersiniz?

Dedikoducu kadın.

Evlilik ne ifade ediyor? Takım işi.

Dünyaya bir daha gelseniz?

Kedi olarak gelmek isterdim.

EN BÜYÜK HAYAT PROJEM MUTLU BİR YUVAMIN OLMASI

Müziği bir yana koyarsak, hayatta yapmayı en çok istediğiniz şey ne?

Aile kurmak istiyorum. Evcimen bir insanım. Gerçi bu ara biraz çapkın ve flörtöz dönemimdeyim ama uzun vadede güzel, huzurlu bir ailemin olmasını çok istiyorum. Hayatla ilgili en büyük projem bu.

İYİ BİR TAKIM OLMAK SEKSTEN DAHA ÖNEMLİ

“Şu ara çapkın ve flörtözüm” diyorsunuz. İsteyince sadık olabiliyor musunuz peki?

Doğru insanla tek eşliliğe kesinlikle inanıyorum. Evet, insan doğası diye bir şey var, seks tabii ki bir yerden sonra monotonlaşıyor, baştaki değerini kaybediyor. Ama hayatta daha değerli duygular var.

Ne gibi mesela?

Takım olmak daha önemli. Yanınızda gururla gezdireceğiniz bir kadın, size her anlamda destek olacak ve anlayacak.

Size o melankolik şarkıları yazdıran duygu ne?

Gözlem aslında. Tabii ki büyük aşklarım oldu, kadınlarla da aram iyidir. Çok sevdiğim kadınlar da oldu. Hala görüştüğüm, arkadaş kaldığım kız arkadaşlarım var. Böyle bakınca beslendiğim ana nokta aşk diyebiliriz evet.

Ayrılıktan sonra arkadaş kalmayı nasıl sağlıyorsunuz?

Hepsiyle sağlayamıyorum tabii. Bazılarıyla baya kanlı bıçaklı ayrılıklarım da oldu.

Aşkı nasıl tarif ediyorsunuz?

Aşkta ten uyumu, seks çok önemli. Hatta en önemli şey seks. Onun için yaşıyoruz.

Aşık olmadan sevişir misiniz?

Sevişirim ama gerçekten aşık olduğunuz bir kadınla sevişmek bambaşka. Hele şimdi artık 30’lu yaşların başındayım ve geldiğim noktada onu sevmediğimi çok net anladım. Bugüne kadar biraz hızlı yaşadım ama artık başka şeyler aradığımın farkındayım.

OYA ÇINAR

oya.cinar@posta.com.tr