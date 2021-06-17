Gökçe Akyıldız oğlu ile teknede
‘Kırgın Çiçekler’deki ‘Songül’ karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Gökçe Akyıldız da sezonu Bodrum'da açan isimlerden. Ali KESER / POSTA
17 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ekrana veda eden ‘Kırgın Çiçekler’deki ‘Songül’ karakteri ile adını duyuran Gökçe Akyıldız üç yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuş, 2018’de de oğlu Ömer Aslan’ı dünyaya getirmişti.
Oyuncu sezonu Bodrum’da açtı. Geçtiğimiz gün Cennet Koyu’nda demirli teknelerindeydi. Üşümemesi için oğlunu denize sokmadı ama kendisini serin sulara bırakmadan duramadı.
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