Gökçe Akyıldız oğlu ile teknede

Ekrana veda eden ‘Kırgın Çiçekler’deki ‘Songül’ karakteri ile adını duyuran Gökçe Akyıldız üç yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuş, 2018’de de oğlu Ömer Aslan’ı dünyaya getirmişti.

Oyuncu sezonu Bodrum’da açtı. Geçtiğimiz gün Cennet Koyu’nda demirli teknelerindeydi. Üşümemesi için oğlunu denize sokmadı ama kendisini serin sulara bırakmadan duramadı.







