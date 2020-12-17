Magazin Gökçe Bahadır aşk iddialarına cevap verdi

Gökçe Bahadır aşk iddialarına cevap verdi

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Gökçe Bahadır aşk iddialarına cevap verdi

Gökçe Bahadır, adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili konuştu.

17 Aralık 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Gökçe Bahadır’ın adı, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Oyuncu bu iddiaya günler sonra cevap verdi: “Kendisini hiç tanımıyorum. Bu sebeple doğru değil. Gündemimde böyle şeyler yok" dedi, yılbaşı akşamı ailesi ile olmak istediğini söyleyen Bahadır, "Şu sıralar tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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