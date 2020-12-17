Gökçe Bahadır aşk iddialarına cevap verdi

Gökçe Bahadır’ın adı, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Oyuncu bu iddiaya günler sonra cevap verdi: “Kendisini hiç tanımıyorum. Bu sebeple doğru değil. Gündemimde böyle şeyler yok" dedi, yılbaşı akşamı ailesi ile olmak istediğini söyleyen Bahadır, "Şu sıralar tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.