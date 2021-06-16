Magazin Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

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Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

Gökçe Bahadır, önceki gün City’s Nişantaşı’na girerken görüntülendi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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Tatil alışverişi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, “Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege’yi gezeceğim” dedi. Bahadır, “Bergen” projesi için kendisine teklif götürüldüğü haberlerini ise yalanladı:

“Öyle bir teklif olmadı. Bergen, Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş.”

SERENAY SARIKAYA DA "BERGEN'DE YOKUM" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında zamanlaması uymadığı için ‘Bergen’ filminde yer alamayacağını açıkladı.  

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