Gökçe Bahadır bu günlerde çok mutlu

"İzmir’in Kızları" isimli müzikal projesi ile sahnelere adım atan Gökçe Bahadır, halinden çok memnun. Sezen Aksu şarkılarını da seslendiren, oyun sırasında dans eden ve yüksek performansı ile de izleyenlerden takdir gören Gökçe Bahadır, duyduğu memnuniyeti anlattı.

"Kendi Yolumda" isimli filmde birlikte rol aldığı Gökhan Özoğuz ile "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin galasında karşılan oyuncu, yeni oyunu hakkında şöyle konuştu:

Bahadır, “Hala heyecan var. Çok güzel geri dönüşler oldu. 3 gün boyunca gerçekten seyirci büyük bir heyecan ile izledi ve çok güzel oldu. Şimdi yeni oyunlara bakacağız” diye konuştu.

"Ben çalışırken çok keyif aldım"

Oyunun ilk gecesinin Down Sendromu derneği için yapıldığını da ifade eden Gökçe Bahadır, aynı zamanda filmin heyecanını da yaşadığını dile getirdi. Kendi Yolumda filmi için çok heyecanlı olduğunu ve Gökhan Özoğuz’dan son bilgileri almak için sabırsızlandığını anlatan Gökçe Bahadır, “Çok güzel, çok keyifli bir süreç geçti.

Güzel şeyler de duyuyorum. Çok güzel şeyler ortaya çıktığını söylüyorlar. Çok merak ediyorum. Ben çalışırken çok keyif aldım. Ama şimdi sonucunu da görmek istiyorum. Gökhan’a da o konuda çok güveniyorum” açıklamasını yaptı.



