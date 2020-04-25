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Magazin Gökçe Bahadır: Estetiğe karşı değilim

Gökçe Bahadır: Estetiğe karşı değilim

Magazin

Gökçe Bahadır: Estetiğe karşı değilim

Daha önce ''Seksi miyim değil miyim, net bir fikrim yok. Ama bunun için asla uğraşmıyorum." açıklamasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Gökçe Bahadır, İbrahim Selim’in YouTube’daki programına konuk oldu. İlginç açıklamalar yaptı:

  • “Karantina günlerinde yaptığım en büyük hata; dikkatsizce yemek yemek. ipin ucu kaçıyor gibi.”
  • “Anladım ki; evin işi hiç bitmiyormuş.”
  • “Ama şu anki halimden memnunum. çünkü bir ara tansiyonum düşecek kadar çok çalışıyordum.”
  • “Ergenlik yıllarımda TV’de ne kadar yarışma varsa katıldım, Hugo’ya bile. Yeter ki, ekrana çıkayım modundaydım.”
  • “Hayat Bilgisi ve Yaprak Dökümü benim için çok özeldi, o günleri özledim.”
  • “Her kadın gibi zamanında çeşitli estetik denemelerim oldu. Kendimizi mutsuz hissettiğimiz şeyler varsa düzeltmeye karşı değilim.”

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