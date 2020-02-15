Magazin Gökçe Bahadır kanatlandı

Gökçe Bahadır kanatlandı

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Gökçe Bahadır kanatlandı

"İzmir’in Kızları" isimli müzikal projesi ile sahnelere adım atan, müzikalde Sezen Aksu şarkılarını da seslendiren Gökçe Bahadır'ı geçtiğimi günlerde Sezen Aksu da izlemeye gitmişti.

15 Şubat 2020, Cumartesi 20:37 Son Güncelleme:
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İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ile sahnelerde boy göstermeye başlayan Gökçe Bahadır büyük bir beğeni kazandı. Hem dans eden hem şarkılar söyleyen hem de oyunculuğu ile mest eden bir performansa imza atıyor.

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı müzikli oyunu geçtiğimiz gün Sezen Aksu da sahneden izlemişti. Bilindiği üzere proje Sezen Aksu şarkıları üzerine kuruldu ve büyük de beğeni aldı.

Gökçe Bahadır, kariyerinde farklı bir şeyler yapmış olmanın heyecanını her fırsatta yansıtıyor.


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