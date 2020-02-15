Gökçe Bahadır kanatlandı

İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ile sahnelerde boy göstermeye başlayan Gökçe Bahadır büyük bir beğeni kazandı. Hem dans eden hem şarkılar söyleyen hem de oyunculuğu ile mest eden bir performansa imza atıyor.

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı müzikli oyunu geçtiğimiz gün Sezen Aksu da sahneden izlemişti. Bilindiği üzere proje Sezen Aksu şarkıları üzerine kuruldu ve büyük de beğeni aldı.

Gökçe Bahadır, kariyerinde farklı bir şeyler yapmış olmanın heyecanını her fırsatta yansıtıyor.



