Gökçe Bahadır bu sezon Evlilik Hakkında Her Şey isimli projeyle televizyon ekranlarına geri döndü. Diğer yandan sevilen oyuncunun son zamanlarda yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Gökçe Bahadır’ın Nişantaşı’nda sevgilisi ile el ele görüntülerinin medyada yer almasının ardından gözler, Emir Ersoy’a çevrildi….

GÖKÇE BAHADIR’IN SEVGİLİSİ EMİR ERSOY KİMDİR?

14 Ekim 1977 tarihinde dünyaya gelen Emir Ersoy, eğitim yılları sırasında babasına sahnede eşlik etti, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına da adım attı.

İlerleyen yıllarda Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başlayan Emir Ersoy 1997 yılının sonu itibariyle de babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile çalışmaya başladı. Yaklaşık 3 sene süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü yaptı.

Emir Ersoy, 1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdu ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdi. 2004’te Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu. Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca aralarında Tarkan, Bengü, Alpay, Cüneyt Akgün, Metin Ersoy, Burcu Güneş, Keremcem, Tuğba Özerk, Gülşen, Sibel Tüzün, Vedat Sakman ve Saad Chemmari gibi isimlerin olduğu Türk pop sanatçısı, müzisyeni ve grubu ile de sahne çalışmalarına devam etti.

Emir Ersoy, 2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Cüneyt Akgün'ün Koyu ve Gülcan Altan'ın Gülümser adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlendi. Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla yoğunlaşan Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya çıktı. Bununla birlikte, aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Başarılı müzisyen bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.

Emir Ersoy'un, 2010 yılında Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Metin Ersoy, Funda Arar, Yaşar, Ayça Varlıer, Kubat, Deniz Seki, Emre Altuğ ve Tuğba Özerk gibi Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sahipsiz sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya çıkı. 29 Aralık 2010 tarihinde Bursa Senfoni Orkestrası ile birlikte Bursa’da yeni yapılan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.