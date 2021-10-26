Trabzon’un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında küle dönen 2 katlı yöresel mimarili evinin enkazında kalan eşyalarını gözyaşıyla aradı. Trabzon Valiliği'nden de Erhan'ın evinin yanması olayına ilişkin açıklama yapıldı.

CUMARTESİ AKŞAMI YANGIN ÇIKTI

Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın, yalnız yaşadığı Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi, Erhan’ın tabloları da küle döndü.

'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

Deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulunan ressam Gökçe Erhan’ın açıklamaya saatler kala evinin yanması üzerine jandarma, ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti. Yangınla ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre kundaklama belirtisine rastlanılmadı. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASINA DEVAM ETTİ, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı, gözyaşı döktü. Açıklamaya katılanlar da Erhan'a destek verdi.

Sosyal medyada binlerce kişi evi yanan Erhan için destek mesajlarında bulundu. Sanatçı Haluk Levent de Gökçe Erhan'a destek verilmesi ve ev inşa edilmesi konusunda AHBAP üyelerine çağrıda bulundu.

"BU EVİ KENDİ ELLERİMLE RESTORE ETMİŞTİM"

Yanan evine giden Erhan, yangından geriye kalan eşyalarına bakarken gördüğü manzara karşısında ağladı. Destek olanlara teşekkür eden Erhan, "Evim birçok yerde tanınmış, görülmüş, belgeselleri olmuş. Bu olaylar yaşandıktan sonra bana geri dönüşler oldu. Bu çok mutluluk verici bir şey. Şu an bu düzelebilir ama deniz gitmek üzere. Talep etiğim hiçbir şey yok. Tek istediğim denizin gitmemesi. Ben kendi kendime de tek başıma da yaparım ama biliyorum ki insanlar katkıda bulunmak isteyecek. Bu evi kendi ellerimle restore etmiştim. Aklım ve enerjim şu an sadece denizde" dedi.

"KİMSEYİ SUÇLAMADIM"

Yangınla ilgili kesin bir suçlamada bulunmadığını belirten Erhan, "Hiçbir zaman evin yakıldığını söylemedim. O gün eylemde yaptığım konuşmada Çamburnu ile alakalı kendi duygumla konuştum. 'Evim yakıldı' derken Çamburnu'nu, doğayı kastetmiştim. Suçlama yapmışım gibi oldu. Çok şüphe uyandırıcı bir durum olduğu halde bir suçlu aramıyorum. Bir düşman yaratıp onun üzerine koşmak amacında değilim. Şu an kaybedilmekte olan bir şey var. O da denizimiz. Benim evim Çamburnu. Bizim asıl evimiz, doğamızdır. Evimizi temiz tutmaya çalışırken doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı düşünmek zorundayız" diye konuştu.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi Gökçesu mevkisinde 23 Ekim Cumartesi günü saat 19.55'te alınan ev yangını ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini, Gökçe Erhan'a ait iki katlı evin itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yandığını ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.





Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere jandarma tarafından görevlendirilen asayiş ve olay yeri inceleme timlerinin ilk incelemesinde, yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan'ın evde bulunduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikayetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir. Jandarma olay yeri inceleme timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir." (AA)











