Gökçe isminin anlamı nedir? Gökçe isminin ebced değeri
Gökçe isminin anlamı çocuk sahibi olacak anne ve babalar tarafından merak ediliyor. Telaffuzu ve anlam olarak güzel olması açısından Gökçe ismi çok fazla kullanılmaya başlandı. Popülerliği git gide artan Gökçe isminin anlamı ve Gökçe isminin ebced değeri merak ediliyor. Siz de Gökçe isminin anlamını ve Gökçe isminin ebced değerini merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
09 Aralık 2020, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Gökçe isminin anlamı ve Gökçe isminin ebced değeri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Gökçe ismi ülkemizde genellikle ikinci isim olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor. Gökçe ismi anlam ve söyleniş açısından oldukça güzel isimlerden biri haline geldi. Gökçe isminin anlamını ve Gökçe isminin ebced değerini vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.
Gökçe isminin anlamı nedir?
1. Gökle ilgili göğe ait semavi.
2. Mavi, mavimsi.
3. Güzel hoş güzelce, latif.
4. Gösterişli.
Gökçe isminin sözlük anlamı
Gökyüzü.
Hamsiye benzer bir çeşit tatlı su balığı.
Yeşil, yemyeşil.
Bir çeşit armut.
Gri renkli öküz.
Taşlık alanda yetişen, yaprakları küçük ve dikenli bir çeşit ağaç.
Gökçe isminin kökeni: Türkçe
Cinsiyeti: Kız
Gökçe isminin ebced değeri nedir?
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