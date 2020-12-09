Gökçe isminin anlamı nedir? Gökçe isminin ebced değeri

Gökçe isminin anlamı ve Gökçe isminin ebced değeri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Gökçe ismi ülkemizde genellikle ikinci isim olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor. Gökçe ismi anlam ve söyleniş açısından oldukça güzel isimlerden biri haline geldi. Gökçe isminin anlamını ve Gökçe isminin ebced değerini vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

1. Gökle ilgili göğe ait semavi.

2. Mavi, mavimsi.

3. Güzel hoş güzelce, latif.

4. Gösterişli.

Gökçe isminin sözlük anlamı

Gökyüzü.

Hamsiye benzer bir çeşit tatlı su balığı.

Yeşil, yemyeşil.

Bir çeşit armut.

Gri renkli öküz.

Taşlık alanda yetişen, yaprakları küçük ve dikenli bir çeşit ağaç.

Gökçe isminin kökeni: Türkçe

Cinsiyeti: Kız













Gökçe isminin ebced değeri nedir?





54



