Gökçe Kırgız: Finalde herkes susacak, o benim son konuşmam olacak!

Şarkıcı Gökçe Kırgız, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programına katıldı.

Rize tatilin nasıl geçti?

Çok güzeldi, ağlayarak döndüm (gülüyor). Gider ayak kar yağdı. Rize’ye daha önce gitmiştim. Ayder Yaylası'nı ilk defa gördüm, çok güzeldi.

Son iki teklin 'Öyle Bir Gittin ki' ve 'İki Taş'ı kısa aralıklarla yayımladın. Verimli bir yıl geçirdiğini söyleyebilir miyiz?

Kariyer bazında çok verimli oldu. Pandeminin ortasında hareketli şarkım ‘Pişmanlar Ülkesi'ni çıkardım, çok sevildi. Yıllardır hazırda tuttuğum arabesk formda bir şarkım vardı ve 6-7 yıldır hazırda duruyordu. ‘Öyle Bir Gittin ki’ şarkımı kendi şirketimden yayımladım. Esas ana projemiz klasik dediğimiz Gökçe Kırgız ‘İlk Taş’ ise geçtiğimiz haftalarda sizlerle buluştu.

GK ismini verdiğin yapım şirketin hayırlı olsun.

Ekim ayında faaliyete girdi. Ben hala DMC sanatçısıyım. Sadece akustik versiyonlar ve EP akustik versiyonları kendi firmamdan çıkaracağım. Ana hit projelerimin hepsi DMC’den çıkacak.

'BABAM MAGAZİNDEN ÖĞRENDİ'

Bu yıl Yılmaz Taner ile nikah masasına oturdun. Nişan, kına gecesi, nikâh ve balayı derken en anlamlı hazırlık aylarını nasıl geçirdin?

Benim kafamda hiç evlilik yoktu, Yılmaz'la bir sene sonra düşünüyorduk. Babam bu olayı magazinden öğrendi (gülüyor). Çağırdı bizi, konuştuk ve dört ay içerisinde dünyaevine girdim. Çoğu şeyle tek başıma ilgilendim, kız isteme ve nişanı sosyal mesafe kurallarına uyarak bir mekânda yaptık. 20-25 kişilik bir grupla ileride çocuklarıma anlatabileceğim bir anım olsun istedim, çünkü yasaktan dolayı düğün yapamıyoruz. O yüzden ben de küçük bir kutlama yapmak istedim. Nişandan üç ay sonra tam birinci yılımda evlendim.

Yılmaz Taner’i ‘Misafirperver’ albümüyle tanıdık. 2020’de bir televizyon projeniz oldu ama kısa sürdü. Youtube kanalı için ikili akustik proje düşünceniz olur mu?

Çok güzel giden bir TV programımız vardı, ara vermemizdeki sebep pandemiden kaynaklandı, mecbur bir ayrılıktı. Yılmaz’ın hazırda beklettiği, çıkarmak üzere olduğu çok güzel şarkıları var. 'Geliyor Gelmekte Olan' diyorum. Birlikte güzel bir düet projemiz olacak.

EP albüm hazırlığı içerisindeyim fikir babası Habil Ceyhan. Albümde bir cover şarkı var yine söz ve müziği Murat Güneşe ait benim için de çok özel bir şarkıydı ve okumayı çok istiyordum bana süper bir sürpriz oldu. 'Pişmanlar Ülkesi' ve 'Mızrak'ın akustik versiyonlarından, ‘Öyle Bir Gittin ki’ şarkısına ve arabesk formda yepyeni bir şarkıda albümde yer alacak. 'İlk Taş'ın akapella ve piyano versiyonlarını da bu albümde dinleyebilecekler. Ayrıca sözü ve müziği bana ait olan hareketli bir şarkım var. Habil’i ikna edersem koyacağım.

Herhangi bir bağımlılık maddesi içermemesine rağmen müptelası oldukların?

Kahve içmek, tatlı yemek, siyah renk giyinmek.

'BİR ŞARKI YAPARIM, HERKESİN AĞZINI KAPATIRIM'

Müzik piyasasına girdin gireli sular durulmuyor. Marka değerinin zarar gördüğünü düşünüyor musun?

3-5 yoruma zarar görmez. Ben bir şarkı yaparım, herkesin ağzını kapatırım. Bizim konumuz birazcık farklı bir konu. İnsanlara her defasında ne kadar anlatsam da onlar bir bölümünü alıyorlar. Olay onlar için isim çalmak ama olay aslında öyle değil evveliyatını herkes biliyor. Bu konu hakkında çok konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Mahkeme süreci var mahkemem önümüzdeki ay. Sadece şunu söyleyebilirim; finalde ben konuşacağım. Finalde herkes susacak, o benim son konuşmam olacak.

Nefesim yettiği sürece sevenlerime şarkı söylemeye devam edeceğim ve beni hayatlarının sonuna kadar hep görecekler. Çocuğum da olsa ben zirvede olacağım, bekar da olsaydım zirvede olacaktım. Altını çizerek söylüyorum; bunlar benim için bir engel değil. Sosyal medyadaki yazılan hiçbir yorum, hakaret... Bunların hiçbiriyle muhatap değilim. Hesaplarıma yorum yapıyorlar ve benim baktığımı zannediyorlar ama yanılıyorlar. Benim bir sosyal medya ekibim var ve bütün gelen mesaj ve yorumlarla ekibim ilgileniyor. Ben o mesajların hiçbirini görmüyorum. Mahkemeyle alakalı konuşacağım günü iple çekiyorum çünkü ben konuşacağım.

GÖKÇE'DEN 8 MART MESAJI

Kadınlar bilimde, sporda iş ve sanat dünyasında varlığını giderek daha fazla hissettiriyor. Başarılı ve öncü kadınlarımız geleceğin ayak sesleri. 'Ben bu hayatta ... başardım. Sen de yapabilirsin, asla vazgeçme' dediğin ne var?

Hakikaten sıfırdan, tırnaklarımı kazıyarak bu noktaya geldim. Şirketim, yapım firmam ve butiğim var. Bir kadının başarılı olabilmesi için çalışması gerektiğine canı gönülden inanan bir durumdayım. Çalışmadan hiçbir şey olmaz o yüzden bütün kadınlarımızın çalışması gerektiğini düşünüyorum. Birçok single'ımda başarısız oldum ama yılmadım. Şu an hala ayaktayım ve sizlerin karşısındayım. Bütün hem cinslerimden de aynı şeyi bekliyorum ’Yılmak Yok Yola Devam’. Bütün kadınların gücü eline alması gerekiyor. Tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun.



