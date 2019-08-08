“Kalbime gömerim o zaman” şarkısıyla şöhret basamaklarını tırmanan Gökçe Kırgız, müzik dünyasında gerçek kimliği konusundaki tartışmalarla gündeme geliyor. Peki, Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında ve nereli? İşte Gökçe Kırgız’ın geçmişi ile ilgili detaylar…

Kanal D’nin sevilen magazin programına konuk olan Gökçe Kırgız gerçek kimliği ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Gerçek adını Merve olarak açıklayan Gökçe Kırgız, ismini değiştirdiğini isminin artık Gökçe Kırgız olduğunu canlı yayında gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ispat etti. Ünlü şarkıcı, Merve olan ismini Gökçe Kırgız olarak değiştirdiğini söyledi ve kimlik kartını gösterdi. Ebru Gündeş’e benzetilmekten duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Gökçe Kırgız “Kalbime gömerim o zaman” şarkısını ilk kez kendisinin seslendirdiğini söyledi. Bu şarkıdan önce 350 beste ve şarkısının olduğunu belgelerle ispat edebileceğini ve Kalbime Gömerim şarkısını “Benim tek şarkım bu değil” diyerek cevap verdi.

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR?

Gökçe Kırgız, 1989’un ekim ayında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.