Gökçe Saygı cinayetinin tanığı anlattı: Rüyasında görmüş!

Antalya Muratpaşa'da 13 Mayıs sabahı bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı (39), Şahin Yalçın tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay üzerine Ş.K.'nın yardım çağırısını duyan komşular 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökçe Saygı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın tutuklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Şahin Yalçın ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen görgü tanığı Ş.K., olaydan önce sanığın ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle yanına geldiğini ve kıyafet istediğini anlattı.





"Naz'ın evine gidip film izledik"

Olayın yaşandığı gün Şahin Yalçın ve ortak bir arkadaşları ile Güllük Caddesi'ne geldiklerini belirten Ş.K. şunları söyledi:

“Yanımızdaki arkadaşı evine bıraktık. Sonrasında Şahin, arkadaşı olan maktulü aradı. Naz'ın evine gitmeyi düşünüyorduk. Ancak maktul müsait olunca bizi arayacağını söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra Naz aradı ve davet etti. Biz de gittik. Film izledik. Film 05.30 sıralarında bitti. Naz uyuyacağım odayı gösterdi. Odaya gittim, biraz zaman geçti. Naz çağırdı, 'Uykun yoksa gel birer sigara içelim, film izleyelim' dedi. Ben kabul ettim. Film 06.30 civarında başladı. Son dakikalarında Şahin Yalçın geldi ve 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Şahin, Naz'ın sol tarafına uzandı.

Filmin bitmesine yakın, 'ben korkarım' deyip, kafasını çevirdi. Ardından tuvalete gideceğini söyledi. Gitti, geldi ve yanımıza uzandı. Yatağın üzerine uzanmış olan Naz'ın sırtına bıçakla vurmaya başladı. Bıçağı nereden çıkardığını görmedim. Ben çimdikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Ben de, 'Ne yapıyorsun? Senin Allah'ın yok mu?' diye bağırdım.

Telefonumu almaya gittim. Odaya döndüğümde Şahin Yalçın, Naz'ın kafasına yastık bastırmış halde boğazına doğru bıçakla vuruyordu. Naz'ın yalvarışını hatırlıyorum; 'Öldür beni' diye yalvarıyordu."





"Rüyasında gördüğünü söyledi"

Saygı'nın kendilerine cinsel ilişki teklifinde bulunmadığını, kibar ve misafirperver olduğunu aktaran Ş.K., “Evden çıktığımda Şahin Yalçın'a 'Niye yaptın?' diye sordum. 'Kanka rüyamda gördüm. İnce ince doğrayıp klozete atıyordum' dedi" diye konuştu. Sanık Şahin Yalçın'ın Ş.K.'nin anlatımlarını kabul etmediğini söylediği duruşma ertelendi.

DHA