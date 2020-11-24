Türkiye Gökçeada feribot seferlerinde iptal

Gökçeada feribot seferlerinde iptal

Türkiye

Gökçeada feribot seferlerinde iptal

Kuzey Ege Denizi’nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında 25 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

24 Kasım 2020, Salı 19:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi.

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Yapılan açıklamada, 25 Kasım Çarşamba günü sabah Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

Diğer seferlerin ise, planlanan saatte yapılacağı açıklandı. 

DHA


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