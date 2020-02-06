Türkiye Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Türkiye

Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

06 Şubat 2020, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 18.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada-Geyikli seferinin ise saat 18.00'den 17.00'ye, Geyikli-Bozcaada seferinin de 19.00'dan 18.00'e alındığı bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün daha önceki ikişer sefer, fırtına dolayısıyla iptal edilmişti.

AA


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