Türkiye Gökçeada feribot seferlerine düzenleme

Gökçeada feribot seferlerine düzenleme

Türkiye

Gökçeada feribot seferlerine düzenleme

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

20 Eylül 2020, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
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Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek.

Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.

AA


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