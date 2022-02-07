Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
07 Şubat 2022, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.
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