Türkiye Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:35 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “10.12.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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