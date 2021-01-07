Türkiye Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

07 Ocak 2021, Perşembe 01:23 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “7 Ocak Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında iptal olan Kabatepe'den saat 05:00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE (İHA)

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