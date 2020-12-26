Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA