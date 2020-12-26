Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
26 Aralık 2020, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İHA
BUNLARI DA OKUYUN