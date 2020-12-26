Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

26 Aralık 2020, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İHA

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