Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın ki tüm feribot seferleri fırtına beklenmesi nedeniyle iptal edildi.

10 Ocak 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda ise, şuan için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor. 

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