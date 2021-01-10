Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın ki tüm feribot seferleri fırtına beklenmesi nedeniyle iptal edildi.
10 Ocak 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda ise, şuan için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor.
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