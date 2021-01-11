Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde iptaller var

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde iptaller var

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde iptaller var

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

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Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

AA

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