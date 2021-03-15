Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde 16 Mart Salı günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

DHA











