Türkiye Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan sabah saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.

15 Mart 2021, Pazartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde 16 Mart Salı günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

DHA

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