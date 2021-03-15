Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan sabah saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.
15 Mart 2021, Pazartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde 16 Mart Salı günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
DHA
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