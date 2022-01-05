Türkiye Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 17.00 ve Kabatepe'den saat 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

DHA

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