Türkiye Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

26 Aralık 2021, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.

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