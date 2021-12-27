Türkiye Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli Feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eşi geri dönsün diye kendini rehin aldı! Elindeki silah ise...