Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 08.00, Kabatepe’den ise saat 10.00 seferi ile Geyikli- Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 08.00, Geyikli’den saat 09.00 seferleri iptal edildi. Şirketten yapılan açıklamada, diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.

DHA