Gökçeada'da Zarife Tepesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari’dan haber alamayan bakıcıları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Pinari’nin öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı, 3 kişinin de şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Zafir Pinari’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA



