Gökçeada'da dehşet! Evinde ölü bulundu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş halde bulundu

14 Mayıs 2019, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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Gökçeada'da dehşet! Evinde ölü bulundu

Gökçeada'da Zarife Tepesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari’dan haber alamayan bakıcıları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Pinari’nin öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı, 3 kişinin de şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Zafir Pinari’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA


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