Gökçeada'da dehşet! Evinde ölü bulundu
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş halde bulundu
Gökçeada'da Zarife Tepesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari’dan haber alamayan bakıcıları, durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen jandarma ekipleri, Pinari’nin öldürüldüğünü belirledi.
Olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı, 3 kişinin de şüpheli olarak arandığı öğrenildi.
Zafir Pinari’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AA